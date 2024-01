Laura Vieira, periodista, enfrenta un desafiante estado de salud

La reconocida animadora y periodista Laura Vieira sorprendió a sus seguidores al revelar que su vida dio un inesperado giro de 180 grados durante las pasadas fiestas navideñas.

Vieira confesó que recibió un diagnóstico de salud que la tomó por sorpresa y para el cual no estaba preparada. La noticia de que padece cáncer de seno la llevó a enfrentar un camino difícil y a buscar fortaleza en su interior.

En redes sociales, la periodista compartió: “No hay forma sencilla de explicar las razones por las que he estado ausente. Estoy transitando un camino que, de lo duro que es, me ha hecho encerrarme en mí misma para tratar de encontrar fortaleza. Hace algo más de un mes me diagnosticaron cáncer de seno. Tocó actuar rápido y comenzar tratamiento en pleno diciembre y estoy intentando sobrellevarlo con la mayor tranquilidad posible”.

Vieira expresó que su familia, especialmente sus hijos, le han dado la fuerza necesaria para enfrentar esta enfermedad. Aunque reconoce que recibir un diagnóstico de esta magnitud es aterrador y difícil de asimilar, se considera un ser humano lleno de miedo pero decidido a afrontar esta adversidad.

La periodista ya ha comenzado el tratamiento de quimioterapia y cuenta con el apoyo de su esposo, su familia y numerosas personas cercanas a ella. Su determinación proviene del amor que siente por sus hijos, quienes son su mayor tesoro.

Las muestras de apoyo y cariño hacia Laura Vieira no se hicieron esperar. Colegas del medio artístico venezolano se volcaron en expresarle su amor y bendiciones.

Abre este enlace para unirte al canal de noticias en WhatsApp