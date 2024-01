Rito Lugo afirma: “Mi objetivo era lanzar los cinco innings con total enfoque”

Leones del Caracas finalizó la primera mitad del Round Robin con una victoria impecable sobre Bravos de Margarita, encabezada por el lanzador zurdo Rito Lugo, quien brilló durante cinco sólidas entradas.

“Me siento muy satisfecho de poder ayudar al equipo al lanzar las cinco entradas que me propuse desde el primer día. Después dejé que el bullpen hiciera su trabajo. Lo más importante es que pude contribuir a que el equipo obtuviera la victoria”, declaró Lugo en una entrevista con el circuito radial de Leones.

Esta fue la segunda apertura de Lugo en el Round Robin, habiendo enfrentado a Cardenales en la primera ocasión, donde solo pudo lanzar dos entradas y permitió cuatro carreras.

“Enfrenté a Cardenales en varias ocasiones, pero hoy es la primera vez que me enfrento a Bravos en la temporada. Creo que eso me ayudó mucho, ya que no pudieron descifrar mis lanzamientos porque no me habían visto antes”, explicó el zurdo.

Durante su actuación, Lugo lanzó cinco entradas en las que solo permitió dos jugadores embasarse por hit y ponchó a cinco bateadores rivales.

“El día extra de descanso me permitió prepararme mejor y salí al montículo enfocado en lanzar las cinco entradas”, comentó Lugo sobre las claves de su destacada actuación.

Desde el principio del juego, Lugo contó con un respaldo ofensivo sólido, ya que Leones anotó dos carreras en la primera entrada y agregó otra en el cuarto episodio.

“Lanzar con una ventaja desde el principio es muy importante, te da más confianza en el montículo y además sabes que cuentas con una buena defensa. Esto me permitió colocar mis lanzamientos en las esquinas y tratar de conseguir los outs”, continuó Lugo.

Finalmente, el lanzador resaltó el importante papel de Freddy Fermín como receptor, guiando al cuerpo de lanzadores desde detrás del plato.

“Llevamos muchos años trabajando juntos y es un gran apoyo. Desde el bullpen me dijo que me veía bien y que saliéramos a ejecutar los lanzamientos, y eso fue lo que traté de hacer. Gracias a Dios, las cosas salieron bien”, concluyó Lugo.