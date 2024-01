Expertos + : Salario mínimo sigue en 130Bs #15E. Lamentablemente, el salario mínimo sigue siendo Bs. 130 Nicolás Maduro anuncia #Pirrico20DolaresDeBono

Lamentablemente, el salario mínimo sigue siendo Bs. 130 Nicolás Maduro anuncia #Pirrico20DolaresDeBono No se dejen engañar, los bonos no entran en prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos Los $ 60 de Bono de Guerra Económica y los $ 40 de Cesta Ticket son una BURLA pic.twitter.com/zBDHzjDrTb

No se dejen engañar, Maduro no aumenta el salario, aumenta bonos que no tienen repercusión en las prestaciones sociales…



Incremento de bonos a 100 dólares: 60 de bono de guerra y 40 de cesta ticket.



El salario mínimo sigue siendo 130 Bs.