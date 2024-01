Descubre la tabla de salarios para los maestros de educación primaria en Venezuela

El Día Nacional del Maestro en Venezuela se celebró el pasado 15 de enero, y en esta ocasión queremos compartirte la tabla salarial de los docentes de Educación Primaria en el país. El economista y profesor universitario Leonardo Vera compartió esta información en sus redes sociales.

Según los datos proporcionados por Vera, un docente I que trabaja 40 horas semanales recibe un salario de Bs. 329,85 o US$ 9,15 al mes, mientras que un TSU no docente gana Bs. 307,61 o US$ 8,53, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Por su parte, un bachiller no docente obtiene mensualmente Bs. 264,69 o US$ 7,34, y un docente VI cobra Bs. 450,70 o US$ 12,50.

Además, Vera señaló que los docentes tienen la enorme responsabilidad de enseñar a los niños a leer, escribir y realizar las primeras operaciones aritméticas. También siembran valores como el respeto y la convivencia.

En cuanto a los docentes que trabajan más de 50 horas a la semana, un docente VI cobra mensualmente Bs. 600,89 o US$ 16,67 por trabajar 53,33 horas a la semana, mientras que un bachiller docente gana Bs. 383,23 o US$ 10,63. Asimismo, un TSU no docente percibe Bs. 410,12 o US$ 11,37 al mes, y un docente III obtiene Bs. 479 o US$ 13,29.

Estos datos reflejan la situación salarial de los docentes de educación primaria en Venezuela, quienes desempeñan un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones.

Fuente: Leonardo Vera (Twitter)

