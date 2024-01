El Gobierno de AN de 2020 establece una comisión para investigar a la oposición que respaldó el despojo de Citgo

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Pedro Infante (Psuv), ha instalado la comisión especial en el Palacio Legislativo para investigar a la dirigencia opositora por su presunta participación en el “despojo” de la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, a través de la AN de 2015.

La comisión especial está dirigida por Infante y está conformada por la segunda vicepresidenta de la AN, América Pérez, así como por los diputados de 2020 por el Psuv: Yuraima Quintero, María Rosa Jiménez, Ricardo González, William Gil, Mario Silva, Herick Goicoechea, Jesús Pérez y Gilberto Giménez (MEP). También forman parte de la comisión los diputados de la Alianza Democrática, Óscar Ronderos, Juan Carlos Alvarado y José Brito.

Durante la reunión del martes 16 de enero, Infante expresó que la comisión tiene la intención de realizar un cuestionario que será aplicado a todos los responsables mencionados en las actas, para que puedan dar explicaciones al país.

Infante, quien también es jefe de movilización del partido de gobierno (Psuv), afirmó que el objetivo de los Estados Unidos es “robar los recursos de Venezuela” al “apropiarse” de la estatal Citgo, actualmente bajo el control de la AN de 2015, presidida por Dinorah Figuera de Primero Justicia (PJ).

El presidente del legislativo con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez, ordenó a Infante la elaboración de un informe que contenga los nombres y ubicación de los diputados de 2015 que votaron a favor de la continuidad del Parlamento opositor a través de una Comisión Delegada, y si sus respectivos partidos políticos los autorizaron y avalaron la extensión del mandato durante 2024. Rodríguez también solicitó la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio contra las propiedades de diputados y partidos opositores en Venezuela, así como de exfuncionarios del extinto gobierno interino.

Esta no es la primera vez que la AN con mayoría del Psuv conforma una comisión especial para investigar a opositores. En enero de 2021 se instaló un grupo encabezado por el disidente de PJ, José Brito, para investigar las “acciones perpetradas contra la República” por parte de la AN de 2015, en referencia a la dualidad del poder legislativo, sanciones internacionales y manejo de activos.

Dicha instancia presentó un informe en marzo de 2022 en el que pidió acciones penales contra opositores como Juan Guaidó y el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, a quienes señalaron de irregularidades en la empresa Monómeros. Sin embargo, estas medidas no se concretaron.

En mayo de 2022, también presidida por Infante, se conformó otra comisión para investigar supuestos planes de magnicidio contra Maduro por parte de actores de Estados Unidos con la “complicidad” de factores políticos venezolanos.

En julio, Infante presentó un informe preliminar en el que propuso denunciar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela.

Este 16 de enero, en lugar de una sesión de la AN de 2020, la directiva sostuvo una reunión con los presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes para discutir la agenda de trabajo legislativo para 2024. Durante la reunión, se discutieron asuntos como la Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba y la ley para regular y fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Además, se dará prioridad a la Ley de Fomento de Exportaciones no Petroleras para contribuir a la recuperación económica del país.

En cuanto a la composición de las comisiones permanentes, el único cambio se produjo en la Comisión de Contraloría, donde Alexis Rodríguez Cabello fue sustituido por William Gil.