Increíble homenaje a Mathew Perry en los Emmy que no te puedes perder (+video)

Charlie Puth emociona a todos interpretando el tema de Friends en los Premios Emmy

En la 75ª edición de los Premios Emmy, después de un año sin celebrarse debido a las huelgas de guionistas y actores en Hollywood, hubo momentos divertidos y emotivos. Uno de los momentos más destacados fue la sección In Memoriam, que rindió homenaje a todas las personas del mundo de la televisión que nos dejaron recientemente.

Entre los homenajeados se encontraba Matthew Perry, el famoso actor de Friends, quien falleció a finales de octubre del año pasado a los 54 años. Su repentina muerte fue un duro golpe para los fanáticos del entretenimiento, no solo por su carisma como actor que interpretó a Chandler Bing durante tantos años, sino también por lo joven que era al momento de su fallecimiento.

El tributo a Matthew Perry fue especialmente conmovedor, con una instantánea suya acompañada de una emocionante interpretación de Charlie Puth del tema “I’ll be there for you”, la canción que abría cada capítulo de Friends. Esta actuación recibió una ovación del público presente y provocó lágrimas en muchos asistentes.

Los Premios Emmy también honraron a otras figuras de la televisión que nos dejaron recientemente, como Paul Reubens, Cindy Wlliams, Kirstie Alley y Andre Braugher, quienes fallecieron en los últimos meses.

Con este emotivo tributo, los Premios Emmy recordaron a todas las personas que han contribuido al mundo de la televisión y que ya no están con nosotros. La interpretación de Charlie Puth fue un momento destacado de la ceremonia y dejó claro el impacto duradero que Friends ha tenido en la cultura popular.

Sigue leyendo Diario Primicia para estar al tanto de las últimas noticias. También puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp a través de este enlace: [enlace de WhatsApp]. ¡Y no olvides seguirnos en Telegram en @DiarioPrimicia! [enlace de Telegram].