La extraña criatura verde que se coló en los Emmys 2024 (nadie sabía quién era). Después de unas cuantas horas agitadas, los Emmys 2024 concluyeron y dejaron un triunfo gigantesco para las producciones televisivas de Succession, The Bear y Beef.

Los galardones de la noche no sólo fueron para las series y sus elencos, sino que también logró que celebridades de renombre como Elton John consiguieran el título EGOT, pero a pesar de que dicho suceso es uno que pocas veces se repite, eso no fue lo más sorprendente de la noche.

Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Kieran Culkin se robaron todos los reflectores de la noche y emocionaron a los fans de ambas producciones de HBO y FX; los discursos fueron emotivos, hubo lágrimas y también hubo encuentros sorpresivos durante la alfombra roja. A lo largo de la velada escuchamos a una de las estrellas de The Bear hablando español y a Culkin besar a una de sus coprotagonistas, aunque nada fue tan impactante como el look de una de las asistentes.

La mayoría de los que asistieron a la entrega de los Emmys fueron de gala, pero también hubo uno que otro que se fue ligeramente casual. Nick Mohammed, quien interpretó a Nathan Shelley en Ted Lasso, acudió portando el jersey de AFC Richmond, equipo de la serie de Apple TV+, y fue severamente criticado por los usuarios de redes sociales; sin embargo, ni su look futbolero fue tan desconcertante como esta criatura verde que se dejó lucir entre las butacas del recinto.

Después de unos minutos con la incógnita de quién era, los espectadores de la premiación descubrieron que era Poppy, drag queen que participó en RuPaul’s Drag Race, quien se presentó vestida como un monstruo verde. Esto sólo confirma aún más que en la moda todo se puede incluso cuando es un evento de etiqueta. Este momento de la premiación fue uno de los más conversados en internet, pero ¿por qué decidió vestirse así?

“Quería hacer exactamente lo opuesto de lo que se espera cuando vas a un evento como este”, reveló Poppy, “Quería darle la vuelta al decoro y echarlo por la ventana”, confesó. De acuerdo con una entrevista brindada al medio Entertainment Weekly, la drag queen se inspiró en distintos monstruos del cine como Jabba the Hutt de Star Wars, Roz de Monsters Inc. y una bruja de la película Legend, protagonizada por Tom Cruise en 1985. “Principalmente quería ser un troll/bruja. Quería ser tan sorprendente que los demás me voltearan a ver en la peor manera posible”. ¿Qué te pareció el look de la celebridad? ¿Realmente logró su objetivo?