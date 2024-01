Descubre a los talentosos artistas que actuarán en el icónico festival Coachella

El esperado festival de música de Coachella ha revelado su cartel oficial para el año 2024, y sin duda será un evento imperdible en el desierto del sur de California.

Goldenvoice, la empresa responsable de la producción del festival, anunció este martes que el grupo de ska/punk/rock No Doubt encabezará el cartel como uno de los cuatro actos principales. Esta presentación marcará la reunión de los miembros de la banda, incluyendo a su líder, Gwen Stefani. No Doubt no ha realizado un concierto juntos desde al menos 2015.

Además de No Doubt, el festival contará con otros grandes nombres como Lana Del Rey, Doja Cat, Tyler, The Creator, Peso Pluma, Ice Spice, Blur, Sublime y el reguetonero colombiano J Balvin.

Antes de que se diera a conocer el cartel oficial, la página X de No Doubt insinuó la reunión de la banda al publicar un video de Stefani recordando los primeros días con el grupo. El video culminó con una videollamada entre Stefani y sus compañeros de No Doubt, en la que expresó cuánto los extrañaba. La respuesta entusiasta de sus compañeros confirmó la emoción por volver a tocar juntos.

Aunque No Doubt no ha anunciado más fechas de conciertos, su presentación en Coachella marcará casi una década desde su última gira conjunta.

No Doubt se formó en la década de los 90 y se hizo conocido por éxitos como “Don’t Speak”, “Just a Girl” y “Spiderwebs”, entre otros. A principios de los 2000, la banda inició proyectos en solitario, incluyendo el lanzamiento del primer álbum en solitario de Stefani, “Love. Angel. Music. Baby”. Desde entonces, Stefani ha lanzado otros tres álbumes en solitario.

El año pasado, el cartel de Coachella incluyó a estrellas como el puertorriqueño Bad Bunny, el grupo coreano de pop Blackpink y el cantante Frank Ocean. Sin embargo, debido a una lesión, Ocean tuvo que cancelar su presentación en el segundo fin de semana del festival, siendo reemplazado por el grupo Blink-182.

Este año, el festival de música en vivo regresará al Empire Polo Field de Indio durante dos fines de semana consecutivos, del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril.

Sigue a Diario Primicia en WhatsApp y Telegram

Recibe la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente enlace. También puedes encontrarnos en Telegram como @DiarioPrimicia.