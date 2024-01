Maduro confirma que las elecciones de 2024 no serán competitivas

El politólogo y constitucionalista Luis Salamanca plantea que el escenario electoral en Venezuela para el año 2024 no será competitivo, según lo expresado por el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual a la nación. Salamanca afirma que es probable que las autoridades venezolanas no permitan competir a los líderes opositores más populares, en particular a María Corina Machado, lo que resultaría en una elección presidencial no competitiva.

Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está demorando la respuesta sobre la admisibilidad de la demanda presentada por el equipo legal de Machado contra la inhabilitación que afecta sus derechos políticos. La defensa argumenta que Machado nunca fue notificada de la sanción que le impediría participar en las elecciones presidenciales, lo que constituiría una violación del derecho a la defensa y otras garantías.

Otra incertidumbre en el panorama electoral es la fecha de las elecciones. Aunque el acuerdo político firmado en Barbados establece que las elecciones se llevarán a cabo en el segundo semestre del año, todavía no hay consenso sobre la fecha exacta. Salamanca plantea que la fecha de las elecciones es clave, ya que puede sorprender al adversario y convertirse en un instrumento que aumenta la ventaja del candidato oficialista.

Salamanca no tiene dudas de que Maduro será el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2024, ya que el modelo político actual establece la reelección indefinida del presidente de la República. Aunque Maduro ha sembrado dudas sobre su candidatura en sus primeras declaraciones del año, Salamanca considera que esto es solo una estrategia para estar en el centro del debate político. Destaca que María Corina Machado es la única candidata que fue elegida en elecciones internas, como lo exige la Constitución.

Otro escenario posible es que solo se permita la participación de la oposición que tiene acercamientos con el gobierno venezolano, esto con el fin de simular competitividad. Sin embargo, Salamanca no descarta que incluso una opción que el gobierno considere fácil de derrotar pueda terminar imponiéndose. Aunque considera que la mejor alternativa sería que Machado le pase el testigo a alguien más si no puede inscribirse como candidata.

En conclusión, el escenario electoral en Venezuela para el año 2024 no parece ser competitivo debido a las posibles restricciones a los líderes opositores y a las incertidumbres en torno a la fecha de las elecciones. Maduro se perfila como el candidato del PSUV, y Salamanca sugiere que Machado podría respaldar a otro candidato si no puede participar directamente.