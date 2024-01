Arrestan a Schwarzenegger en el aeropuerto de Múnich por no declarar un reloj

El exgobernador estadounidense Arnold Schwarzenegger se enfrentará a un proceso fiscal penal después de no declarar un artículo al llegar a Alemania, según un funcionario de prensa de la Aduana de Múnich. Thomas Meister, portavoz de la Aduana de Múnich, reveló que Schwarzenegger no declaró un producto importado de países no pertenecientes a la Unión Europea para su estancia en la UE. Este proceso se aplica a todos los individuos, sin excepción.

Después de ser retenido durante más de dos horas, Schwarzenegger fue liberado y pudo continuar con su viaje. Una fuente cercana al actor informó a CNN que el motivo de la detención fue la posesión de un reloj de su propiedad, el cual iba a ser subastado en una subasta benéfica en Austria. El artículo en cuestión resultó ser un reloj de lujo de la marca suiza Audemars Piguet.

Según la fuente, Schwarzenegger nunca fue requerido para completar un formulario de declaración, pero respondió todas las preguntas de los funcionarios de aduanas con honestidad. A pesar de una búsqueda torpe y una serie de errores, que podrían haber sido una comedia policial, el actor cooperó en todo momento.

Para solucionar el problema, el actor accedió a pagar por adelantado los posibles impuestos sobre el reloj. Sin embargo, los agentes de aduanas tuvieron problemas con su terminal de tarjetas de crédito durante más de una hora, por lo que finalmente decidieron llevar a Schwarzenegger a un banco para que pudiera retirar efectivo de un cajero automático y realizar el pago.

Desafortunadamente, el cajero automático tenía un límite demasiado bajo y el banco ya estaba cerrado. Después de regresar al aeropuerto, un nuevo agente de aduanas trajo una nueva terminal que funcionaba correctamente con la tarjeta de Schwarzenegger.

