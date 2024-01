Carlos Narváez: “He logrado ser útil en ambas áreas”

Cardenales de Lara aseguró una importante victoria frente a Tiburones de La Guaira para mantenerse en el segundo lugar del Round Robin. Carlos Narváez lideró la ofensiva y demostró un excelente manejo de los lanzadores.

“Los batazos salieron en el momento oportuno para ayudar al equipo. Mi principal enfoque es estar detrás del home, pero gracias a Dios en los últimos dos juegos hemos conseguido los batazos importantes”, comentó Narváez en una entrevista radial.

En los primeros cinco juegos de esta fase, Narváez bateó para .192 (5 de 26), sin embargo, en los dos últimos juegos ha conectado 6 hits en 9 oportunidades al bate, incluyendo cuatro extrabases.

“He estado trabajando mucho con Langa (Selwyn Langaigne), he tomado el tiempo para reconocer los lanzamientos y lo más importante, he podido contribuir al equipo en ambos aspectos del juego”, agregó.

Pero, como Narváez mismo destaca, su labor más importante en este Round Robin ha sido detrás del plato, trabajando en conjunto con los lanzadores.

“El pitcheo ha sido clave, hemos trabajado mucho con los lanzadores para desarrollar un plan sólido en el juego y poder realizar ajustes. Lo importante es estar en la misma página con ellos, aprovechar sus fortalezas y comunicarnos de manera efectiva”, afirmó.

Por último, Narváez valora enormemente su primera experiencia en la LVBP.

“Originalmente, venía por un mes, pero me he sentido muy cómodo y he encajado perfectamente en el equipo. A nivel individual, esto me ayudará mucho en mi carrera y a nivel colectivo ha sido una experiencia muy gratificante”, concluyó.