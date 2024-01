Acusada de “bullying”: La actriz Carlota Sosa enfrenta acusaciones tras negarse a ser entrevistada por una animadora de Globovisión

La actriz Carlota Sosa ha sido acusada de “bullying” por una animadora después de negarse a ser entrevistada para el programa “Sábado en la noche” de Globovisión.

La periodista Yolimer Obelmejías relató que intentó entrevistar a Sosa y a su compañero de reparto de la obra “Al pie del Támesis”, Iván Tamayo. Sin embargo, cuando llegó el momento de ofrecer las declaraciones en “Sábado en la noche”, la actriz se excusó para cambiarse de ropa y luego informó a la periodista que Tamayo iba a hacer la entrevista solo.

“La actriz se levantó, dijo que iba a cambiarse de ropa y al principio pensé que era para ponerse otro vestido o traje distinto, pero cuando le pregunté me dijo que no, que Iván iba a hacer esta entrevista solo y bueno, ahí finalmente entendí que no se trataba de otra cosa, sino que simplemente no quería declarar en ‘Sábado en la noche’ por ser un programa que se emite a través de Globovisión”, contó Obelmejías.

En respuesta, la animadora Melisa Rauseo describió la negativa de Sosa como un desplante y lo calificó como un acto de “bullying”.

“Bueno, con respecto a la señora Carlota Sosa, para mí eso es bullying. ¿No? Yo siento que hacerle ese desplante a una periodista que se acerca hasta un teatro para promocionar lo que es tu obra es bullying de verdad. O sea, siento que es así”, consideró Rauseo.

Rauseo continuó expresando su frustración por lo sucedido, señalando que la entrevista estaba destinada a promocionar la obra de teatro de Sosa y atraer a la audiencia al teatro. Por ello, comparó la actitud de la actriz con la de un anfitrión que se va a dormir cuando llega un invitado a su casa.

“Cómo te puedes haber sentido tú, Yoli, si la persona a la que vas a entrevistar, que además le estás haciendo un favor, porque es para promocionar una obra y llenar una sala, ya que sabemos el target que tiene el programa Sábado en la noche, justamente el target de una pieza teatral; ¿cómo ella se va a levantar y va a hacer ese desaire? Eso es como que alguien llegue a mi casa y yo me vaya a acostar a dormir”, concluyó Rauseo.

La actriz Sosa reaccionó en su cuenta de la red social X a las acusaciones de bullying que recibió por parte de Rauseo. La actriz criticó a la animadora, a quien describió como una mujer que habla de manera incomprensible y cuestionó sus habilidades periodísticas.

Sosa afirmó que tiene todo el derecho de elegir a quién le da declaraciones y expresó su frustración con lo que considera una falta de conocimiento por parte de su acusadora.

“¡Ahora sí es verdad! Acusada de bullying por una señorita que habla de manera incomprensible y que de periodista tiene lo que yo de monja. jajajaja Le informo a la susodicha que estoy en todo mi derecho de escoger a quién le doy declaraciones. Y estoy un poco harta de tanta ignorancia”, resaltó.

