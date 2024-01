La credibilidad de los premios se está deteriorando

El reconocido delantero portugués del Al-Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, ha expresado su escepticismo hacia la valoración de los premios más prestigiosos del fútbol, como el Balón de Oro y el The Best, argumentando que carecen de confiabilidad.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la entrega de los Globe Soccer Awards, tras la polémica victoria de Lionel Messi en la entrega del premio The Best de la FIFA.

“El Balón de Oro y The Best están perdiendo credibilidad. Debemos analizar toda la temporada. Esto no significa que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios”, afirmó Ronaldo.

El futbolista también afirmó que su escepticismo no se debe a su reciente triunfo en los Globe Soccer Awards, sino a los hechos y números que respaldan su desempeño en el terreno de juego.

“No pueden quitarme este trofeo porque es una realidad. Eso me hace aún más feliz”, agregó Ronaldo.

En una entrevista con el diario Récord, Ronaldo también habló sobre los 54 goles que ha marcado durante el último año en Arabia Saudita, desafiando a aquellos que podrían menospreciar sus logros debido a su ubicación geográfica.

“Algunos podrían argumentar que es más fácil marcar goles en Arabia Saudita, pero los profesionales del fútbol saben que no importa dónde juegues, marcar goles es difícil. Me siento especialmente orgulloso de haber superado a jugadores como Haaland, Mbappé y Kane”, afirmó Ronaldo.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo ha sido galardonado con el Balón de Oro en cinco ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) y ha recibido el premio The Best de la FIFA en los años 2016 y 2017.