Anmarie Camacho comparte las secuelas que el covid-19 le ha dejado y cómo ha superado los desafíos.

La reconocida presentadora de televisión venezolana, Anmarie Camacho, reveló en una entrevista para el podcast “Todo está escrito” conducido por la periodista Gizel Mobayed, detalles sobre la enfermedad que ha estado enfrentando.

Camacho compartió que contrajo el COVID-19 en dos ocasiones y como consecuencia desarrolló una condición tiroidea. Antes de la pandemia, no padecía de esta enfermedad, por lo que recibió la noticia con impacto y sorpresa.

Al comenzar el tratamiento para combatir las consecuencias de la enfermedad, la presentadora experimentó la pérdida de cabello, caída de uñas y aumento de peso. Estos cambios la llevaron a realizar un giro radical en su vida, especialmente en su estilo de vestir.

Camacho admitió: “Cuando inicié el tratamiento comencé a perder el cabello, se me caía cada vez que me peinaba, perdí las uñas y aumenté de peso. Pocas personas se dieron cuenta, pero hice un cambio radical en la vestimenta que utilizaba para el programa. En definitiva, todo se me complicó y aún más cuando me informaron sobre el panorama médico que enfrentaría si quisiera convertirme en madre”.

Después de completar el tratamiento para controlar sus irregularidades tiroideas, Anmarie Camacho tomó la valiente decisión de buscar ser madre. Sin embargo, esto implicaba enfrentar un panorama médico desafiante.

La presentadora recordó: “Lo que más me dolió del panorama médico fue cuando el doctor me preguntó si quería convertirme en madre y yo le dije que sí, él automáticamente me dijo que tenía que ponerme en tratamiento. Eso jamás lo voy a olvidar”.

En resumen, Anmarie Camacho, luego de superar las dificultades de su enfermedad y el tratamiento correspondiente, tomó la decisión de convertirse en madre, a pesar de los desafíos médicos que ello implicaba.