Argentina inicia su participación en el Preolímpico con un empate

En la primera jornada del grupo B del Preolímpico Sudamericano, Argentina logró empatar 1-1 ante Paraguay gracias a un gol de último minuto de Luciano Gondou. El delantero argentino aprovechó un centro de Santiago Castro para marcar a puerta vacía y evitar la derrota de su equipo en el estadio Misael Delgado de Valencia.

“Fue un resultado injusto. No pudimos convertir las llegadas que tuvimos. Rescatamos que no arrancamos perdiendo, aunque el estado de la cancha no nos permitió desarrollar nuestro juego”, comentó el ariete de Argentinos Juniors tras el encuentro.

A lo largo del partido, los dirigidos por Javier Mascherano dominaron el juego, pero no lograron traducir su posesión en oportunidades de gol. Por otro lado, Paraguay se mantuvo sólido en defensa durante el primer tiempo y no pasó apuros.

Fue en el minuto 67 cuando Diego Gómez anotó el primer gol del partido desde el punto penal, poniendo a Paraguay en ventaja. A pesar de los intentos argentinos por igualar el marcador, no fue sino hasta los últimos minutos del encuentro cuando Luciano Gondou logró rescatar el empate para su selección.

En otros resultados del grupo B, Perú venció a Chile y se posiciona como líder con tres puntos. El penal que permitió a Paraguay anotar se dio por una falta de Nicolás Valentini sobre Daniel Rivas.

Ante la desventaja en el marcador, Mascherano realizó cambios en el equipo, dando entrada a Federico Redondo y Claudio Echeverri en el mediocampo, junto con Valentín Barco, quien recientemente fue vendido por Boca Juniors al Brighton de Inglaterra. Estos cambios aumentaron el volumen ofensivo de Argentina en los minutos finales.

Luciano Gondou, quien había ingresado al campo seis minutos antes, logró aprovechar el dominio de su selección y evitar una derrota para la candidatura argentina en el torneo.