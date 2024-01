Declaraciones de la reconocida actriz Carlota Sosa en respuesta a las acusaciones de las periodistas Melisa Rauseo y Yoli Obelmejias

La reconocida actriz española, Ana Carlota Sosa, ha respondido a las acusaciones de las periodistas Melisa Rauseo y Yoli Obelmejias por presunto “bullying” contra su programa de televisión. A través de su cuenta de Twitter, la artista ha afirmado que tiene el derecho y la libertad de elegir a qué medios y periodistas brinda declaraciones sobre su trabajo. Este pronunciamiento surge como respuesta a las acusaciones de las profesionales, quienes la señalaron por hacer un “desaire”.

“¡Ahora es verdad! Acusada de bullying por una señorita que habla de manera incomprensible y que de periodista tiene tan poco como yo de monja. Jajajaja. Quiero informarle a esta persona que tengo todo el derecho de elegir a quién doy declaraciones”, comentó Sosa.

Ante estas declaraciones, Carlota enfatizó que está “un poco cansada de tanta ignorancia”, respondiendo así a las declaraciones en vivo de Rauseo y Obelmejias en Globovisión.

¿Qué sucedió?

Durante el programa “Sábado en la noche”, Obelmejias relató que en el estreno de una obra teatral, intentó entrevistar a Carlota Sosa y a su compañero Iván Tamayo. Sin embargo, después de esperar varios minutos, la actriz salió de una entrevista para un medio internacional y anunció que se cambiaría de ropa.

“En un principio, pensé que se iba a cambiar para no aparecer de la misma manera que en la otra entrevista. Cuando le pregunté, ella me dijo que Iván iba a realizar la entrevista solo. Entendí que no se trataba de otra cosa, sino de que simplemente no quería dar declaraciones a Globovisión”, dijo Obelmejias.

Posteriormente, Rauseo calificó el comportamiento de Carlota como “bullying” hacia el programa y el medio televisivo. “Siento que hacerle esto a una periodista que se acerca hasta un teatro para promocionar la obra, es bullying. Siento que es así”, agregó.

Carlota Sosa ha dejado claro que tiene el derecho de decidir a quién le otorga entrevistas y ha respondido a las acusaciones de las periodistas, destacando su cansancio ante la ignorancia de estas situaciones.