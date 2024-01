La razón de la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello fue revelada por la actriz.

Sofía Vergara, la reconocida actriz colombiana, ha hablado abiertamente sobre su separación de Joe Manganiello.

En una entrevista con el diario español El País, la estrella de la exitosa serie “Griselda” reveló que su desacuerdo con Manganiello sobre tener hijos fue la causa de su ruptura, según informa la revista People.

Según Vergara, su matrimonio se rompió debido a que su esposo, al ser más joven, deseaba tener hijos, mientras que ella no quería convertirse en una madre de avanzada edad. “Siento que no sería justo para el bebé. Respeto a quienes lo hacen, pero no es para mí”, afirmó Vergara.

La actriz de 51 años ya es madre de un hijo adulto, Manolo, fruto de su matrimonio anterior. Por su parte, Manganiello tiene 47 años.

Vergara declaró que está lista para pasar a la siguiente etapa de su vida. “Tuve a mi hijo a los 19 años, él ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre”, afirmó. “Así que si llega el amor, tiene que venir con sus propios hijos”.

Además de su vida personal, Vergara también se encuentra inmersa en su carrera profesional. Interpretará el papel principal en la miniserie “Griselda”, basada en la vida de la narcotraficante Griselda Blanco. La serie se estrenará en Netflix este jueves.