Bad Bunny se registra en una aplicación de citas para buscar pareja

El famoso cantante de música urbana Bad Bunny ha vuelto a la soltería, dejando atrás sus días de románticos paseos en caballo y fiestas con Kendall Jenner, la modelo, empresaria y estrella de Keeping Up With the Kardashians. Ahora, el Conejo Malo parece estar en busca de una nueva novia.

Según informa el programa “En casa con Telemundo”, el puertorriqueño tiene un perfil en la exclusiva app de citas y red social llamada Raya. Sin embargo, para formar parte de esta comunidad privada, es necesario aplicar y solicitar una membresía.

Raya se define como una plataforma de membresía basada en la colaboración y conexión de personas de todo el mundo, aunque manteniendo un alto nivel de exclusividad.

A pesar de su gran popularidad en Instagram, donde cuenta con más de 46 millones de seguidores, Bad Bunny es muy reservado en cuanto a su vida privada. Su única publicación actual muestra una foto de él disfrutando de un tazón de cereal junto a un fajo de billetes de dólares.

Aunque en el pasado fue más abierto sobre su relación con la puertorriqueña Gabriela Berlingueri, compartiendo fotos juntos en las redes sociales y protagonizando el video musical “Titi me preguntó”, en los últimos tiempos ha mantenido su vida amorosa en total privacidad.

