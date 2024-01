La transformación corporal de Selena a lo largo de una década: una mirada mejorada.

La reconocida actriz Selena Gomez ha reflexionado sobre su imagen corporal y la aceptación de sí misma. En una publicación en Instagram, compartió una foto de ella en bikini datada en 2013, admitiendo que ha experimentado cambios en su cuerpo a lo largo de los años.

En los últimos diez años, Gomez ha enfrentado diversos desafíos relacionados con su salud, principalmente debido al lupus que padece. Diagnosticada en 2011, la actriz recibió un trasplante de riñón gracias a su amiga, la también actriz Francia Raisa. A pesar de la gratitud que siente hacia su amiga por la segunda oportunidad que le otorgó, los efectos del lupus y el trasplante han transformado radicalmente su cuerpo, lo que la ha llevado a recibir críticas por parte de los medios y sus detractores por no cumplir con los estándares de belleza de Hollywood.

En una de sus historias de Instagram, Gomez compartió la foto de 2013 en bikini y expresó: “Hoy me he dado cuenta de que nunca más me veré así”. En otra historia, publicó una foto más reciente donde se muestra orgullosa de sus curvas mientras disfruta de las aguas de México.

La actriz de 31 años se encuentra en un gran momento profesional, destacando por su papel en la exitosa serie de Disney Plus +, “Solo asesinatos en el edificio”, donde interpreta a Mabel Mora. Su actuación ha sido ampliamente reconocida, siendo nominada como Mejor actriz principal en serie de televisión en las últimas dos ediciones de los Globos de Oro.

Después de pasar varios años recuperándose de las secuelas de su trasplante de riñón y lidiando con los desafíos del lupus, Gomez ha logrado regresar al mundo del espectáculo. Aunque ha enfrentado problemas de salud mental, incluido un diagnóstico de trastorno bipolar en 2018, ha retomado su carrera con cierto control y estabilidad.

En resumen, Selena Gomez ha compartido una reflexión sobre la aceptación de su cuerpo y la importancia de ser uno mismo. A pesar de los cambios físicos que ha experimentado a lo largo de los años debido a su lucha contra el lupus y el trasplante de riñón, la actriz se muestra orgullosa de quién es y está enfocada en su exitosa carrera profesional.