Piqué y Clara en una crisis en su relación debido a conflictos con sus padres

Desde que se hizo pública su relación en octubre de 2022, el ex de Shakira y la joven catalana han sido el centro de atención de los paparazzi y las redes sociales. Sin embargo, últimamente sus imágenes juntos han desaparecido gradualmente.

En las redes sociales, han surgido rumores de que la pareja está atravesando una crisis. Durante su reciente viaje de trabajo a Arabia Saudí para presenciar la Supercopa de España de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona en el estadio Al-Awwal Park de Riad, el futbolista catalán fue visto manteniendo un perfil bajo, con capucha, y no se vio rastro de su novia.

La razón detrás de esto, según fuentes cercanas en Barcelona, es que la relación de la pareja está pasando por una crisis debido a los problemas que existen entre los padres de ambos.

Se ha observado una “notable desaprobación de los padres de Clara hacia Piqué”, según un explosivo informe de El Nacional Cataluña que cita a personas cercanas a la pareja.

Estas personas aseguran que la relación entre el exfutbolista y Lluís Chía y Marga Martí ha sido tensa desde el principio, llegando incluso a extremos como prohibirle la entrada a la casa al exjugador del Barcelona.

Otro problema sería la supuesta “arrogancia” del presidente de la Kings League, lo que ha desencadenado un choque sin precedentes en la familia, según se afirma.

Estos problemas han tenido graves consecuencias en la relación de la pareja, incluyendo una disminución en las posibilidades de que se lleve a cabo una boda entre ambos y, lo que es peor, la idea de tener hijos juntos.

“Los planes de maternidad de Clara han sido detenidos”, se asegura. “La decisión repentina de abandonar estos proyectos apunta directamente al conflicto con los padres de Clara como la raíz del problema. La joven ha optado por posponer su deseo de ser madre debido a los persistentes desacuerdos familiares que han surgido a causa de su relación con el jugador”.

Pero los padres de Piqué también tienen sus reservas. Según las fuentes, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué no ven con buenos ojos la relación entre su hijo, de 36 años, y la catalana, de 24, simplemente por la diferencia de edad entre ellos.

“Alegan que la diferencia de 12 años podría ser un conflicto en el futuro”, se explica. La desaprobación de los padres de Piqué se ha convertido en un obstáculo real y tangible que ha impedido el progreso de temas como el matrimonio o la paternidad en la pareja.

“La complicada dinámica familiar entre Gerard Piqué y Clara Chía no muestra signos de resolverse. Con historias de amores pasados, conflictos familiares y desafíos actuales, la pareja continúa enfrentando un panorama complejo cuyo desenlace solo el tiempo revelará si logran superarlo”, concluye el informe.

El paparazzi Jordi Martín ya había adelantado noticias similares, afirmando que los padres de Clara Chía no toleraban a Piqué. “La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los padres no lo quieren”, explicó el colaborador de El Gordo y la Flaca (Univision), quien ha tenido sus diferencias con la pareja. ¡Todo un lío!