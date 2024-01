Britney Spears es expulsada de un hotel debido a un incidente de exhibición de pechos

La polémica vuelve a rodear a Britney Spears, pero esta vez no por su música, sino por su comportamiento en un lujoso hotel de Los Ángeles. Según ha revelado The Sun en exclusiva, la cantante fue expulsada del hotel Four Seasons de Westlake Village por hacer topless, algo a lo que acostumbra en sus redes sociales con imágenes y videos atrevidos.

Tanto los huéspedes como el personal del hotel se quejaron del comportamiento de Spears durante su última estancia. Testigos afirman que la artista paseaba con los pechos al descubierto por las zonas comunes, como la piscina.

El elevado estatus de los clientes del Four Seasons llevó a la dirección del hotel a vetar permanentemente a la cantante. No es la primera vez que esto sucede, ya que Spears fue vetada en 2008 por un incidente similar.

Ante estas acusaciones, Britney Spears ha roto su silencio en las redes sociales, afirmando que le encanta incomodar a las personas que tiene a su alrededor. Acompañó su declaración con un video en el que se le ve bailando y escribió: “Silencio incómodo… Me encanta hacer que la gente se sienta incómoda… Brindo por el oro”.

Este episodio ha generado una división en las redes sociales, donde algunos apoyan a la cantante mientras que otros critican su actitud.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente enlace: https://primicia.com.ve/placeres/expulsan-a-britney-spears-de-un-hotel-por-hacer-topless/.

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://primicia.com.ve/placeres/expulsan-a-britney-spears-de-un-hotel-por-hacer-topless/.