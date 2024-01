Asomayor de inicio a sus talleres de bienestar

En su empeño por brindar una vida más saludable y enriquecedora, Asomayor anunció el inicio de sus Talleres de Bienestar, a partir del lunes 5 de febrero.

El programa abarca una amplia gama de actividades diseñadas para nutrir tanto el cuerpo como el alma, según indicó el presidente de Asomayor Absalon Davis, al agregar que las mismas se llevarán a cabo en la sede de Asomayor.

Para quienes quieren mantenerse en forma tendremos el programa “Ejercita tu Cuerpo”, dirigido por el profesor Julio Arroyave, los lunes y martes, de 9:00 am a 11:00 am, en el patio exterior.

Los que buscan una mezcla de ritmo y energía pueden unirse a las clases de “Aerodance” los martes y jueves de 4:00 pm a 6:00 pm, bajo la dirección de la profesora Carmelina Reyes, en el Salón Múltiple.

También se ofrecerán clases de bailoterapia y tango con la profesora Morella Fernández, los miércoles de 3:00 pm a 6:00 pm en el salón múltiple y los martes y jueves de 3:00 pm a 6:00 pm, en el patio exterior

Los que prefieran expresarse a través del arte podrán tomar los talleres de expresión artística “Arte Terapia”, los lunes de 2:00 pm a 5:00 pm, en la sala 2, guiado por la profesora Carolina Coppola, talleres de escultura con la profesora Reina Rada los lunes de 9:00 am a 12:00 pm, poesía con la profesora Mirimarit Paradas los miércoles de 2:00 pm a 5:00 pm, teatro los jueves de 10:00 am a 1:00 pm con Diafrancis Salas y joyería artística.

Además, los amantes de la música podrán unirse a “Canto Mayor”, los martes de 9:00 am a 12:00 pm, de la mano del profesor Roky Viscuña, en el Salón Múltiple y a las clases de cuatro con el profesor Argenis Zabala los martes de 2:00 pm a 5:00 pm

Nuestros adultos mayores, también tendrán la oportunidad de aprender idiomas, con los cursos de inglés básico los lunes de 8:30 am a 10:00 am, inglés intermedio de 10:00 am a 11:30 am, conversación los miércoles de 8:30 am a 10:00 am y francés de 10:00 am a 11:30 am.

Igualmente habrá talleres de dominó de 3:00 pm a 6:00 pm en el salón de usos múltiples, scrabble los viernes de 9:00 am a 12:00 pm en la biblioteca y costura fácil los miércoles de 9:00 am a 12:00 pm con la profesora Romelia López.

Los amantes de la ecología y el deporte podrán unirse a la práctica de Plooging los sábados y domingos de 7:00 am a 10:00 am

Finalmente Davis destacó otras actividades que se ofrecerán como son miércoles felices quincenalmente de 3:00 pm a 5:00 pm en el patio exterior, conoce Asomayor los viernes de 9:00 am a 12:00 pm en el salón de usos múltiples, bowling los martes y jueves , de 4:00 pm a 7:00 pm, en el Margarita Bowling Center, Bolas criollas los martes, jueves, miércoles y viernes, de 3:00 pm a 6:00 pm, ropero los martes y miércoles de 9:00 am a 12:00 pm en el piso 2, Biblioteca, sala de lectura, lunes y jueves de 9:00 am a 12:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm.

Con esta variedad de ofertas, Asomayor se convierte en el epicentro del bienestar integral de nuestros adultos mayores. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con el 0424 8774918 o los números de celular de nuestros instructores publicados en las redes, destaco Ismael Felipe Coordinador de los Talleres de Bienestar Activo de Asomayor, que también pueden acudir a la sede de Asomayor en la av. Dámaso Villalba, Quinta Asomayor, urbanización Jorge Coll.

Contacto

@asomayor+58 295 415 5162

