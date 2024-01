Comienza en Táchira la campaña “El cambio que une” liderada por Benjamín Rausseo “El Conde”

El comediante y político Benjamín Rausseo, conocido como “El Conde”, ha iniciado su campaña electoral con una serie de actividades en el estado Táchira. Estas actividades incluyen reuniones, caminatas, visitas a diferentes barrios y mercados populares, así como encuentros con dirigentes de base y sectores populares.

El candidato a la Presidencia de la República ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales en el que expresa su disposición a recorrer todo el territorio venezolano para convocar a personas de todas las ideologías y afiliaciones políticas, con el objetivo de unir esfuerzos para reconstruir el país.

Benjamín Rausseo destaca que, desde su experiencia gerencial y académica, puede aportar al país desde el ámbito político.

“Todos podemos hacerlo posible. Ya lo hemos demostrado. He trabajado por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi entorno cercano que cada día se hace más grande y ahora me toca trabajar por Venezuela para darle todo de mí y devolverle algo de lo mucho que me ha dado. Este país se lo merece”, dijo el Conde tras reunirse con dirigentes populares en el estado Táchira.