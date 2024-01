Estos son los 3 remedios caseros para limpiar tus riñones.

Los riñones son de los órganos más importantes del cuerpo humano, que tienen como misión la de encargarse de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Según lo expresado por el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), este órgano elimina el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio de agua, sales y minerales en la sangre.

Hay que decir que los riñones juegan un papel muy importante en el organismo, pero también se pueden enfermar hasta llegar a la insuficiencia renal aguda, situación que se da cuando estos órganos pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Estos a diario filtran unos 200 litros de sangre para producir hasta 2 litros de orina, de ahí su importancia en el funcionamiento del organismo. En caso de presentar algún malestar o problema en los riñones, es recomendable consultar con el médico para verificar si existe algún problema mayor. En esos caso, existen una serie de remedios caseros para depurar los riñones de forma natural:

Riñones. Fuente: iStock

Beber líquidos: los especialistas recomiendan beber una mayor cantidad de agua natural, a razón de dos litros por día. Algunas infusiones con hierbas medicinales, como el perejil, la chancapiedra, el diente de león o la cola de caballo, son muy efectivas para mantener los riñones limpios. .Jugo de albahaca: aporta antioxidantes y agentes antiinflamatorios, y puede ayudar a mantener la salud renal. Usa hojas de albahaca frescas o secas para hacer un té y beber varias tazas al día. Eliminar la comida chatarra: El consumo en exceso de la comida procesada hace trabajar con mayor intensidad a los riñones. En su reemplazo, puedes consumir alternativas saludables, como la granola, frutos secos y productos integrales.