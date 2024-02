Demi Moore habla sobre Bruce Willis: ¡Le está yendo genial! (+video)

El actor Bruce Willis está enfrentando problemas de salud relacionados con la demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa.

A pesar de haberse divorciado de Demi Moore hace más de 20 años, la expareja sigue manteniendo una estrecha relación.

Durante la promoción de su nuevo programa “Feud: Capote Vs. The Swans”, Moore compartió información actualizada sobre la salud de Willis.

“Creo que, considerando los hechos, le está yendo muy bien”, comentó Moore durante su participación en “Good Morning America”.

En 2022, se anunció que Willis se retiraría de su carrera debido a problemas cognitivos. Desde entonces, se le ha diagnosticado demencia frontotemporal (DFT), una afección cerebral progresiva.

Moore y Willis se divorciaron en 2000 y tienen tres hijas juntos: Rumor, Scout y Tallulah.

“Lo que les digo a mis hijos es que es importante aceptar a las personas donde están y no aferrarse a lo que no es”, dijo Moore en “GMA”.

“Porque hay una gran belleza, dulzura, amor y alegría en eso”, añadió.

A lo largo de los años, la expareja ha compartido amigablemente experiencias familiares.

Willis estuvo casado durante más de 16 años con Emma Heming Willis, con quien tiene dos hijas pequeñas, Mabel y Evelyn.

Demi Moore is giving a rare update on her ex-husband Bruce Willis. pic.twitter.com/wiwnOHrLUl

