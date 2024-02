Un grupo de jóvenes margariteños ha desarrollado un diseño innovador de prótesis accesibles para personas con amputaciones.

Jóvenes Margariteños diseñan prótesis para personas con amputaciones

En el Colegio Guayamurí, los estudiantes han demostrado que pueden utilizar la creatividad y la tecnología para cambiar vidas

A través del programa “Una mano amiga”, estos jóvenes han unido esfuerzos para diseñar y producir prótesis con impresoras 3D, con el objetivo de brindar una solución asequible y funcional para personas amputadas.

Programa “Una mano amiga”

Hace un año, estudiantes de diversos grados se unieron para usar las impresoras 3D de la institución en un proyecto social.

La cirujana pediátrica Musa Eekhout, representante del colegio, explicó que la idea de crear prótesis surgió tras identificar la necesidad de ofrecer alternativas accesibles a aquellas personas que, debido a la situación económica del país, no podían acceder a prótesis convencionales.

El impacto positivo de este proyecto ha sido evidente en los casos de personas que recibieron las prótesis.

Un niño de 10 años, quien perdió un brazo en un accidente, experimentó una transformación emocional al recibir una prótesis diseñada por los estudiantes.

Su participación en la elección del diseño y color de la prótesis no solo le brindó una herramienta funcional, sino que también contribuyó a su bienestar emocional y su reintegración a sus actividades diarias.

Además, el proyecto ha beneficiado a un ex trabajador del Metro de Caracas que sufrió un accidente laboral, así como a una persona que ha vivido años con una amputación.

Estos casos son ejemplos concretos del impacto positivo que “Una mano amiga” ha tenido en la comunidad.

Hassan Hamoud, estudiante de tercer año y miembro activo del proyecto, comparte su motivación para participar:

Prótesis para personas amputadas

“Desde muy chiquito me considero que me gusta ayudar a las personas y de alguna forma a la sociedad, ya que al poder ayudar a alguien con algo de lo cual tú tienes un conocimiento, o algún recurso, puedes como aportar a la vida de una persona y no es tanto en cómo le afecte en lo material, sino en cómo le afecte día a día”.

El compromiso y la pasión de estos estudiantes demuestran el potencial transformador que la educación y la tecnología pueden tener en la sociedad.

“Una mano amiga” no solo está creando prótesis, sino que está brindando esperanza, dignidad y una mejor calidad de vida a quienes más lo necesitan.

Este proyecto es un ejemplo inspirador de cómo la innovación puede ser utilizada para generar un impacto positivo en la comunidad.

