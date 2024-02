Maite Perroni descarta retomar su carrera como solista

Maite Perroni, la reconocida cantante y actriz mexicana, reveló en una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sus planes futuros en el ámbito laboral y personal.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de nuevas fechas para la gira de RBD este año, Perroni admitió que aún no hay confirmación. Sin embargo, sorprendió a los reporteros al descartar la idea de volver a la música como solista después del éxito del grupo. Aseguró que solo consideraría regresar a los escenarios si se presenta la oportunidad de otra gira con sus compañeros en 2024.

“No, la verdad es que no. La música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que con RBD se dé algo, pero si no, ya no”, expresó Perroni. “La verdad es que no sé qué vaya a suceder, hay muchísimas cosas que platicar antes de que eso sea una realidad, pero ojalá algún día podamos compartir esa noticia”.

Además, se le cuestionó sobre sus planes en el ámbito de la actuación, a lo que Maite Perroni respondió que le encantan las telenovelas y que siempre estará abierta a escuchar propuestas interesantes para retomar su carrera como actriz.

“A mí las telenovelas me encantan, no tengo ningún reparo, al contrario, es mi origen, es el lugar donde empecé a construir mi carrera; así que la verdad si se diera un proyecto interesante, siempre estaré abierta a escuchar”, comentó Perroni.

Finalmente, la artista no descartó la posibilidad de tener otro bebé en un futuro. “Me encantaría, vamos a ver qué dice la vida, ya nos sorprenderá el destino, ojalá que sí”, concluyó la entrevista con los medios.

Maite Perroni, reconocida por su talento en la música y la actuación, continúa cautivando al público con su versatilidad y sus proyectos profesionales. Mantente al tanto de sus últimas noticias y novedades en nuestra plataforma.