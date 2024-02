El sufrimiento de Thalía: su experiencia traumática y cómo ha afectado su vida

Thalía, la reconocida actriz y cantante de 52 años, ha revelado que ha sido diagnosticada con disgeusia, un trastorno del gusto. A través de un video en TikTok, la esposa de Tommy Mottola compartió con sus seguidores la noticia de este problema que ha experimentado durante más de un mes.

“Estoy traumada”, confesó Thalía en el video. “Me acaban de confirmar que tengo disgeusia. ¿Qué? Es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago? De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, tomar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal, pero es raro, porque el olfato está perfecto, puedo oler todo. Cuando como, todo me sabe, pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca, 24/7”, explicó la protagonista de Marimar, según recogió People en Español.

A pesar de este nuevo desafío de salud, la estrella mexicana ha mantenido una actitud positiva. Cabe recordar que en el pasado, Thalía también enfrentó la enfermedad de Lyme.

La noticia de la disgeusia de Thalía ha generado gran interés entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y han compartido consejos para lidiar con este trastorno del gusto.

Es importante destacar que la disgeusia es un trastorno poco común que afecta la percepción del gusto, provocando sabores anormales o persistentes en la boca. Aunque puede ser causada por diferentes factores, como infecciones o medicamentos, en el caso de Thalía no se ha revelado la causa específica de su disgeusia.

La historia de Thalía y su lucha contra la disgeusia ha generado gran atención en los medios de comunicación y en las redes sociales. La actriz y cantante ha utilizado su plataforma para compartir su experiencia y generar conciencia sobre este trastorno del gusto.

Para más noticias y actualizaciones, puedes seguir a Thalía en sus redes sociales y estar atento a sus próximas publicaciones.