¿Qué pasa si no te registras en el Plan Borrón y Cuenta Nueva?.

Hasta este 31 de enero hay plazo para completar el registro del Plan Borrón y Cuenta Nueva impulsado por Corpoelec.

La iniciativa busca que los usuarios del servicio eléctrico actualicen sus datos en el sistema.

A pocas horas de vencer el plazo, los ciudadanos tienen dudas acerca de qué pasa si no completan su registro.

Recientemente se publicó en redes sociales sobre una supuesta multa de Bs.1000 que le cobraron a un usuario en Táchira.

El gerente de Corpoelec en ese estado, Gustavo Rosario, precisó que los Bs 1.000 correspondían a un cálculo de deudas acumuladas de larga data y no a una sanción impuesta a los usuarios.

Aclaró que «no es una multa, es un cobro que genera el sistema por servicios prestados. Es por la acumulación de cuotas atrasadas de cada usuario. Si tenía 10 años sin pagar el servicio, en vez de pagar lo que correspondía a ese tiempo, se promedió en Bs 1.000 esa deuda».

Asimismo, la coordinadora de atención a los usuarios de Corpoelec, Lourdes Carmona, señaló que «hasta ahora no hemos recibido la instrucción de multa, corte, suspensión ni nada referente a eso».

Destacó que Borrón y Cuenta Nueva «no es un nuevo sistema de cobro y facturación», sino es un proceso de actualización de datos de los usuarios.

Quienes no completen la información podrán hacerlo una vez que venza el plazo, pero no vía online sino directamente en las oficinas de la empresa.

Por último, Corpoelec no va a suspender el servicio ni aplicará sanciones a quienes no se hayan registrado. Sin embargo, es recomendable que los usuarios lo hagan para que no tengan que pagar un monto más alto según sea su data.