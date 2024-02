¿Qué se conoce sobre la situación actual de la SF en Venezuela?

“Ninguna obra ha sido terminada nunca, jamás”… Antonio Machado.

En medio del silencio y la indiferencia, el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano (SFBV), ubicado en Valencia, Venezuela, parecía carecer de importancia. Nadie habla al respecto, aparentemente nadie sabe nada y lo más preocupante es que a nadie le importa. Así es como nos encontramos, dos años después de su desaparición en 2022.

Durante los últimos 20 días, he intentado contactar al SFBV y a su presidente, Juan José Ávila, sin obtener respuesta. Llamada tras llamada, el teléfono repica sin que nadie atienda. ¿Dónde están los 83 exaltados que formaban parte de esta institución? ¿Y los ocho equipos del béisbol venezolano? ¿Dónde están los millones de fanáticos de este deporte en Venezuela? ¿Y qué hay de los periodistas deportivos, que no han escrito ni una sola línea sobre este caso? ¿Acaso la misteriosa desaparición del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano no es noticia para nadie?

Es cierto que esta situación no constituye una catástrofe nacional, pero dentro del ámbito del béisbol es un capítulo doloroso. Además, no he logrado contactar a la familia Cárdenas-Lares, principal patrocinadora del Salón, lo cual complica aún más la situación. Es absurdo pensar que una familia deba cargar con la responsabilidad de mantener una institución como esta.

No pido mucho, solo información. Quiero saber qué ha sucedido con esta institución y poder comunicarlo al público. Deseo conocer qué ocurrirá con las estatuillas, las fotos, la biblioteca y los demás objetos que se exhibían en el Salón. En la página web del SFBV, se dice: “Trabajamos todos los días. Síguenos en nuestras redes sociales (Instagram)”. Pero es una mentira, ya que desde julio de 2022 no hay actividad, aparentemente nadie se encuentra en ese lugar. Puedo imaginar que cerraron el espacio que ocupaban en el Centro Sambil y lo dejaron todo abandonado.

Lo sorprendente, insisto, no es eso. Lo realmente increíble es que a nadie le importe y que los periodistas deportivos del país consideren que esto no es noticia, que no merece ningún espacio en sus medios. Esta situación, por su relevancia histórica, es más importante que el efímero triunfo de Venezuela ante República Dominicana la noche anterior.

AVISO: Se busca a los responsables del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Se busca a su presidente, Juan José Ávila. Se busca a algún periodista venezolano que considere que estas desapariciones son noticia. Se busca…

Agradezco a la vida por haberme brindado tanto, incluso lectores como tú.