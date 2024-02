Dudamel se lleva el Grammy a Mejor Actuación de una Orquesta por Adès: Dante

Gustavo Dudamel, el famoso director y compositor venezolano, ha sido galardonado con un Grammy en la categoría de mejor actuación de una orquesta por su trabajo en ‘Adès: Dante’. Esta distinción fue otorgada durante la 66ª edición de los prestigiosos premios, que se llevó a cabo el domingo en Los Ángeles.

Dudamel compitió en esta categoría con otros destacados directores, como Karina Canellakis de la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, quien presentó ‘Bartók: Concerto For Orchestra’, y Esa-Pekka Salonen de la Sinfónica de San Francisco, con su interpretación de ‘Stravinsky: The Rite Of Spring’, según informó la agencia EFE.

Es importante destacar que en los últimos cinco años, el director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles ha ganado cuatro premios Grammy en distintas categorías. Estos incluyen tres galardones a la mejor actuación de una orquesta por sus trabajos en ‘Brahms: Symphony No. 4’, ‘Norman: Sustain’ y ‘Ives: Complete Symphonies’. Además, también obtuvo el premio a la mejor interpretación coral por su contribución en ‘Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony Of A Thousand’.

La carrera de Gustavo Dudamel ha sido reconocida a nivel mundial, y su talento como director y compositor lo ha convertido en una figura destacada en el ámbito musical. Este nuevo premio Grammy es un testimonio más de su dedicación y excelencia en su trabajo.

