Bukele afirma haber obtenido más del 85% de los votos en las elecciones

El presidente Nayib Bukele de El Salvador ha obtenido una ventaja aplastante en las elecciones presidenciales preliminares, según el escrutinio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ha llegado hasta el 31,49%. Hasta el momento, Bukele ha recibido 1.295.888 votos, lo que lo posiciona como el claro favorito en la contienda electoral.

En un discurso ante sus seguidores en el Centro Histórico de San Salvador, Bukele proclamó su victoria diciendo: “Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con más del 85% de los votos”. Estos resultados deben ser ratificados en un escrutinio final utilizando las actas físicas.

En cuanto a los demás partidos, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda, se sitúa en segundo lugar con 110.244 votos, seguido por la Alianza Republicana Nacional (Arena), de derecha, con 96.700 votos.

Aunque el ente electoral aún no ha proporcionado estadísticas preliminares sobre el total de votantes y el abstencionismo, Bukele ha presentado datos que no son oficiales según el magistrado del TSE, Guillermo Wellman. Este último afirmó que solo el TSE puede brindar los resultados oficiales y que cualquier información dada fuera de la institución no es oficial hasta que sea confirmada por ellos.

Si los datos presentados por Bukele se confirman, se convertiría en el primer presidente de El Salvador en ser reelegido, a pesar de la prohibición constitucional, desde que el país dejó una dictadura militar y se convirtió en una democracia.

EFE

