¡Increíble pero cierto! La influencer que simuló su propia muerte y desató una polémica en las redes sociales.

El 1 de febrero de 2024, se informó sobre la supuesta muerte de Poonam Pandey, una influyente de 32 años que cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, dos días después, se reveló que todo fue una gran mentira planeada por la misma Pandey. A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la influencer anunció que estaba viva y que tenía una razón importante para justificar su engaño.

“Sí, fingí mi muerte, sé que es algo extremo. La muerte de una celebridad ha llevado a todo el país a hablar sobre el cáncer de cuello uterino. Honestamente, eso era todo lo que quería”, expresó Pandey en el video.

Esta acción de la creadora de contenido generó una gran cantidad de reacciones negativas en diversas páginas y medios, lo cual la llevó a publicar otro video para profundizar en sus motivos para llevar a cabo esta hazaña.

“Para aquellos que han sido tan insensibles, me gustaría decirles que mi madre sufre de cáncer de cuello uterino. He presenciado esto en mi hogar y sé lo que se sufre. Con esto, estaba tratando de llamar la atención hacia una buena causa”, detalló la actriz y modelo originaria de India, quien también explicó que no contaba con los recursos económicos necesarios para tratar el tema de manera convencional.

Pandey explicó que este tipo de cáncer causa la muerte de millones de mujeres en todo el mundo, y que en su país las cifras son alarmantes. Por esta razón, decidió fingir su muerte para llamar la atención de los medios y del gobierno.

Finalmente, algunos usuarios en las plataformas digitales entendieron su manera de actuar, pero otros cuestionaron fuertemente sus valores éticos y morales, al considerar que llegó a tal extremo por ser alguien con una gran comunidad virtual.

