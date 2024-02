Aumentan a 123 las víctimas por los incendios en Chile.

El número de víctimas mortales de los devastadores incendios registrados en la región chilena de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, se eleva por ahora a 123, de las cuales solo 33 han sido identificadas, informó el Servicio Médico Legal (SML).

Los forenses, que han realizado hasta ahora 79 autopsias, entregaron el lunes los cuerpos de tres de las víctimas identificadas a sus familias, según un comunicado de SML.

En la sede del SML en Valparaíso el personal administrativo del organismo forense y de la Fiscalía Regional están atendiendo a los requerimientos de los familiares de personas fallecidas o desaparecidas tras los incendios que afectaron el pasado fin de semana a la ciudad de Viña del Mar y localidades aledañas como Quilpué y Villa Alemana.

Tragedia

«Es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010», dijo el domingo el presidente de Chile, Gabriel Boric.

La cadena de incendios comenzó el viernes en el parque nacional del Lago Peñuelas y rápidamente se extendió hasta las localidades de la costa a causa del viento y las temperaturas extremas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y los indicios sugieren que no sólo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6.000 viviendas afectadas de forma directa.

EFE