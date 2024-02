Banco de Venezuela ofrece tarjetas de crédito por más de $100, ¿Cómo tenerla?

Banco de Venezuela ofrece tarjetas de crédito por más de $100.

os límites de las tarjetas de crédito del Banco de Venezuela aumentaron. La entidad bancaria lo anunció en sus redes y a sus clientes en un mensaje que decía: “¡Aumentamos el límite de tu tarjeta de crédito! ¡Pero por 2!”. De esta forma, los clientes del Banco de Venezuela rescataron de sus billeteras unas tarjetas que desde hace años no servían para prácticamente nada.

Los montos aprobados no son los mismos ni llegaron a todos los clientes. Sin embargo, si eres cliente del Banco de Venezuela y no recibiste ningún ajuste no significa que no puedas solicitarlo, o en el caso de que nunca hayas sacado una tarjeta de crédito, también puedes hacerlo por primera vez.

Banco de Venezuela ofrece tarjetas de crédito por más de $100

¡Correcto! Por eso aumentamos el límite de tu TDC x2. Las dos líneas tienen incremento 😎— Banco de Venezuela (@BcodeVenezuela) December 14, 2023

Tarjetas de crédito del BDV: ¿cuáles son los nuevos montos?

Los financiamientos de las tarjetas de crédito se quedaron congelados por años. Los montos apenas llegaban a 1 o 5 bolívares, que al cambio representan en este momento $0,1. Con los nuevos límites comienzan desde 2.000 bolívares ($55) para algunos clientes con Visa y Mastercard clásicas.

Sin embargo, algunos clientes con tarjetas de crédito en la categoría dorada o platinum recibieron incrementos que oscilan entre 4.800 y 14.000 bolívares ($132 a $385).

¿Cómo saber si me subieron el límite de la tarjeta de crédito?

A través de una notificación en la aplicación de BDVApp en sus celulares algunos clientes pudieron enterarse del aumento del límite de su tarjeta de crédito y el monto final. Aunque si no te ha llegado una notificación, puedes consultar al entrar a la sesión en línea del banco y consultar saldo de tarjetas de crédito para ver el límite permitido.

Con los nuevos límites, los clientes del banco de Venezuela podrían financiar algunas compras de electrodomésticos, y en el caso de los montos más altos compras más grandes.

Tarjetas de crédito vencidas: ¿pueden usarse?

Sí. Las tarjetas de crédito vencidas son muy comunes en Venezuela debido al desuso de las mismas motivado al encaje legal que mantuvo, y en gran medida mantiene, al crédito restringuido dentro del país. Por eso, las agencias del Banco de Venezuela informan que estos plásticos pueden usarse, así ya haya pasado su fecha de vencimiento.

La única restrincción que puede existir es en las compras en línea, porque algunos sistenmas internos en el país no admiten Visa o Mastercard.

¿Qué otros bancos aumentaron sus límites de tarjetas de crédito?

En 2023 varias entidades bancarias en el país ajustaron sus límites de tarjetas de crédito dándole vida nuevamente a un instrumento financiero que practicamente estaba extinto. Banco como Bancamiga, Banesco, Banco Mercantil y Bancaribe han ajustado los límites.

Bancamiga en el sector de la banca privada y el Banco de Venezuela en la banca pública son hasta el momento las dos entidades venezolanas que ofrecen los mayores límites en sus tarjetas de crédito.

Tarjetas de crédito de BDV ofrecen extrafinanciamiento

El Banco de Venezuela no sólo aumentó los montos de los financiamientos de sus tarjetas de crédito, sino que mantuvo la opción del extrafinanciamiento.

La posibilidad de extrafinanciamiento del Banco de Venezuela permite solicitar un “Efectivo Clave”, que es un crédito adicional en bolívares que entra directo a la cuenta bancaria por el monto solicitado a través de la tarjeta de crédito.

Requisitos para solicitar la tarjeta de crédito del Banco de Venezuela

Si eres cliente del Banco de Venezuela pero aún no tienes tarjeta de crédito, entonces debes seguir los siguientes pasos para solicitarla.

Tener cuenta corriente o de ahorros activa en el BDV con tres meses de antigüedad

en el BDV con tres meses de antigüedad Seis meses en el trabajo actual y un año de continuidad laboral comprobable. En caso de ser extranjero, mínimo un año de residencia en el país.

y un año de continuidad laboral comprobable. En caso de ser extranjero, mínimo un año de residencia en el país. Dirígete a una agencia del Banco de Venezuela con solicitud de tarjeta de crédito, fotocopia de cédula de identidad y RIF, constancia de trabajo, certificación de ingresos firmada por contador público colegiado.

con solicitud de tarjeta de crédito, fotocopia de cédula de identidad y RIF, constancia de trabajo, certificación de ingresos firmada por contador público colegiado. Últimos tres estados de cuenta y de tarjetas de crédito que poseas en otras entidades bancarias.

y de tarjetas de crédito que poseas en otras entidades bancarias. Constancia de jubilación (en caso de ser un jubilado).

(en caso de ser un jubilado). En caso de ser dueño de una empresa: fotocopia del documento constitutivo , última acta de asamblea de accionistas y RIF vigente.

, última acta de asamblea de accionistas y RIF vigente. Para trabajadores independientes, se solicita título profesional o carné al gremio al cual se pertenece, así como el contrato de arrendamiento.

¿Cómo solicitar aumento de tarjeta de crédito del BDV?

Si ya tienes una tarjeta de crédito del Banco de Venezuela pero no has recibido ninguna notificación de aumento, entonces puedes realizar la solicitud por ti mismo cumpliendo con los siguientes requisitos.

Ser cliente del BDV con cuenta activa, ya sea corriente o de ahorros, con al menos tres meses de antigüedad.

Contar con ingresos mensuales a partir de un salario mínimo vigente.

Tener edad mínima de 18 años, tanto para titulares como para adicionales o suplementarios.

Cumplir con una antigüedad mínima en el empleo o actividad laboral de seis meses con un año de continuidad laboral demostrable.

Tener residencia mínima en el país de un año (en el caso de los extranjeros).

Cabe resaltar que el Banco de Venezuela hará una evaluación financiera y de capacidad de pago para poder aprobar la solicitud del aumento del límite de la tarjeta de crédito

Cuenta bancaria en BDV: ¿cómo abrirla por internet?

La propia página web del Banco de Venezuela indica como realizar este trámite en cuatro sencillos pasos:

Obtén la aplicación del Banco de Venezuela

del Banco de Venezuela Clic en ‘abrir cuenta’ y escanea los documentos requeridos

y escanea los documentos requeridos Llena tus datos y enlaza con tu número de celular

y enlaza con tu número de celular Crea tu usuario

¿Por qué el crédito en Venezuela es escaso?

En busca de frenar la inflación, el gobierno chavista inició una política monetaria para restringir la circulación del dinero en el país a través de lo que se conoce comoencaje legal. El encaje legal es el porcentaje de dinero en depósitos en los bancos que la ley exige que deben guardar y que no pueden prestar. Este dinero se guarda o «encaja» en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Para 2002, el encaje legal en el país se encontraba en el orden de 15%, un porcentaje alto para los países desarrollados, pero que iba con la media de los países de ingresos medios, según el Banco Mundial. Para 2012, el encaje legal subió a 20%, pero no fue hasta 2018 cuando la política del BCV se acentuó y se exigió un encaje de 31%, para después subirlo a 100%en apenas un año. En este momento los bancos dejaron de prestar dinero por completo.

Tras la política tan restrictiva, la banca se achicó y empezó a caer su actividad, a la par que la economía del país también lo hacía. Mientras en 2012 la cartera de créditos en Venezuela se encontraba en 32 mil millones de dólares, según cálculos de la consultora financiera Ecoanalítica,10 años después la reducción de esta cartera ha sido de 98%.

