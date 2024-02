La “última voluntad” del Padre de Shakira incluye a Gerard Piqué

El padre de la cantante colombiana Shakira, William Mebarak, ha estado enfrentando problemas de salud en los últimos años. En 2022, sufrió una grave caída que resultó en lesiones graves, también fue hospitalizado por un posible derrame cerebral y ha estado luchando contra la hidrocefalia. Estas dificultades han llevado a Mebarak a reflexionar sobre sus últimos deseos en la vida, y uno de ellos está dirigido a Gerard Piqué.

Según una publicación del diario El Nacional de Cataluña, Mebarak habría expresado como “petición final” que el futbolista español velara por el bienestar de sus nietos, Milan y Sasha, fruto de la relación entre Shakira y Piqué, que duró alrededor de diez años. Con el objetivo de garantizar la estabilidad emocional de su hija menor, Mebarak, de 92 años, solicitó que la pareja se reconciliara, pero no en el sentido romántico.

Aunque está claro que no existe un amor romántico entre estos dos famosos, William propuso que mantuvieran una relación de amistad para que los niños se sintieran cómodos y no tuvieran que lidiar con la constante presión generada por las diferencias entre sus padres. “William Mebarak ha formulado una petición final al padre de sus nietos. Ha solicitado al exfutbolista que supere los resentimientos pasados con su hija”, se lee en el mencionado portal.

Recordemos que recientemente surgió la noticia de una reunión entre la intérprete de “Monotonía” y el CEO de Kosmos, con el objetivo de reforzar la seguridad en la residencia de Shakira en Miami. Esto se debió a la detención de Daniel John Valtier, un hombre que estuvo rondando la mansión de Shakira durante varios días y fue denunciado por acoso. De esta manera, los niños podrían estar seguros y no tener que pasar por el mal rato que generó este individuo oriundo de Texas.

Después de su arresto, Daniel reveló al juez que era el esposo de la ganadora de múltiples premios Billboard y que necesitaba verla. “Es mi esposa, hablo con ella todo el tiempo, es mi esposa”, dijo el hombre a la autoridad, quien respondió molesto: “No señor, ella no es su esposa. No puede hablar con ella, no puede pedirle a nadie que hable de usted con ella, no puede contactarla en las redes sociales”, indicó.

