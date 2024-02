El documental revela la historia de la asesina de Selena

Yolanda Saldívar, la asesina convicta de la cantante Selena Quintanilla, ha reaparecido a sus 63 años detrás de las rejas para ofrecer un explosivo testimonio en un programa de la cadena Oxygen que promete remover viejas heridas. Titulado Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, el programa se estrena el próximo 17 de febrero e incluye entrevistas inéditas con declaraciones hechas por la expresidenta del club de fans de la “Reina del Tex-Mex”, quien podría salir libre bajo fianza el próximo 30 de marzo de 2025, casi 30 años después de que la intérprete fuera asesinada a sangre fría.

El periodista Patrick L. O’Daniel fue el encargado de entrevistar a Saldívar y se reunió con ella en cuatro ocasiones dentro del penal de Gatesville, en Texas, donde se encuentra recluida. El documental analiza la interpretación de los hechos que culminaron en la muerte de Selena por parte de Saldívar, quien afirma que no todo fue como parecía, según informa People.

Según testimonios de la época, Saldívar atacó a Selena porque ésta la había acusado de apropiarse de dinero proveniente de su negocio de ropa. Dos días después de que Selena la confrontara, Saldívar solicitó un permiso para portar armas de fuego en San Antonio, TX. Además, al momento de su asesinato, Selena preparaba su esperado álbum Dreaming of You, que debutó de manera póstuma en el número 1 de Billboard 200 en agosto de 1995.

El programa Selena & Yolanda: The Secrets Between Them se estrenará el próximo 17 de febrero y los capítulos también estarán disponibles en la plataforma de streaming Peacock después de su estreno en primetime.