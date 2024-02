Renuncia de Miss Japón tras involucrarse con un hombre casado

La ganadora del concurso de belleza Miss Japón de este año, Karolina Shiino, renunció a su título después de que una revista publicara un artículo sobre su romance con un médico e influencer casado. Shiino, nacida en Ucrania pero residente en Japón desde los 5 años, fue coronada Miss Japón el 22 de enero, desatando un debate sobre la identidad japonesa en un país que valora la homogeneidad y la conformidad.

En un mensaje publicado en Instagram, Shiino anunció su renuncia y expresó que ofreció dejar su corona y su agencia de modelos, una oferta que fue aceptada. Aunque The Associated Press no pudo contactar a Shiino para obtener sus comentarios, el tabloide japonés Shukan Bunshun informó la semana pasada sobre la relación de Shiino con el hombre casado. Inicialmente, Shiino pareció confirmar la relación, pero luego admitió que estaba al tanto del estado marital del hombre y se disculpó por su comportamiento.

La oficina de los organizadores de Miss Japón aceptó la renuncia de Shiino y anunció que el título para la ganadora de 2024 permanecerá vacío. La organización se disculpó por el alboroto causado y defendió inicialmente a Shiino, basándose en su explicación inicial de que el hombre le había dicho que estaba divorciado.

Este escándalo ha reavivado las críticas hacia Shiino en las redes sociales y ha planteado interrogantes sobre por qué ella fue culpada principalmente por la situación. El hombre involucrado, Takuma Maeda, conocido como “doctor musculoso”, admitió en Instagram que no tenía la intención de divorciarse y se disculpó por los problemas causados a Shiino y a otros.

En la cultura japonesa, las mujeres son castigadas públicamente más que los hombres en caso de relaciones extramaritales. Un ejemplo de esto es el caso de la actriz Ryoko Hirosue, quien fue suspendida indefinidamente de sus contratos laborales el año pasado por su presunta aventura con un chef casado.

Shiino ha vivido en Japón desde que se mudó al país a los 5 años, habla japonés con fluidez y se naturalizó en 2022. A pesar de su apariencia caucásica, ella afirma tener un fuerte sentido de identidad japonesa.

Enlace de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/IVpYB7IsahnE6HBjaQCqof

Enlace de Telegram: https://t.me/diarioprimicia