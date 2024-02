Padrón, el héroe que nos salvó – Líder en deportes

Ángel Padrón hace historia en la Serie del Caribe

El lanzador Ángel Padrón dejó su huella en la historia de la Serie del Caribe al lograr un impresionante no hit no run en el partido del miércoles. Sin embargo, para el manager de los Tiburones, Ozzie Guillén, esto no fue lo más destacado de su actuación.

“El no hit no run me alegra mucho por él… pero lo más importante que hizo Padrón hoy fue proteger el bullpen para mañana. Como manager, eso es lo más valioso”, expresó Guillén durante la rueda de prensa posterior a la victoria por 10-0 sobre Nicaragua, que aseguró el primer lugar del todos contra todos.

Inicialmente, el derecho Luis Martínez era la primera opción de Guillén para el juego de ese día, pero se quejó de molestias físicas, lo que abrió la puerta a Padrón, quien ha estado mayormente desempeñándose como relevista. El resultado fue histórico.

Ahora, los Tiburones se preparan para enfrentar a Curazao en las semifinales de la Serie del Caribe, Miami 2024. Y Guillén tiene una única petición para su equipo: que disfruten del juego.

“Después del partido tuve una reunión con ellos y les dije que, pase lo que pase, se sientan satisfechos. Quiero que salgan a ganar primero por ellos mismos y después por el país”, sostuvo el manager, quien también ha ganado una Serie Mundial.

El desempeño sobresaliente de Padrón ha dejado una marca en la Serie del Caribe y ha generado expectativa para el próximo encuentro de los Tiburones. Sin duda, el equipo está motivado y listo para enfrentar el desafío que se les presenta.