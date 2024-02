Biden responde al fiscal que investigó su retención de documentos: Mi memoria es precisa

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que su memoria está en buen estado después de que el fiscal especial, Robert Hur, concluyera una investigación en la que se determinó que el mandatario retuvo intencionadamente documentos clasificados de su etapa como vicepresidente. A pesar de esto, no se presentaron cargos en su contra.

En el informe emitido por el fiscal, se señaló que Biden mostró una memoria significativamente limitada durante los interrogatorios realizados en 2023. Sin embargo, el presidente respondió en una rueda de prensa improvisada desde la Casa Blanca que su memoria está en buenas condiciones. Biden es consciente de que su edad (81 años) y sus lapsus en público podrían afectar su reelección en los comicios presidenciales de noviembre.

“Tengo buenas intenciones, y soy un hombre mayor, y sé qué demonios estoy haciendo”, añadió Biden ante la pregunta de un periodista de Fox News.

Sin embargo, parte de su argumento se debilitó cuando, en un momento de esta intervención desde la sala para recepciones diplomáticas de la Casa Blanca, confundió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Egipto, Abdelfatah al Sisi.

Biden ha estado bajo investigación desde que se encontraron documentos clasificados en su domicilio de Delaware y en una oficina privada hace un año. Estos documentos pertenecen a su período como vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017.

Los abogados de Biden descubrieron estos documentos en noviembre y diciembre de 2022, y los entregaron inmediatamente a los Archivos Nacionales, la entidad encargada de su custodia. Posteriormente, el Departamento de Justicia inició una investigación.

“Nuestra investigación encontró pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó voluntariamente material clasificado después de su vicepresidencia, cuando era un ciudadano privado”, se especificó en el informe.

No obstante, en su comparecencia de este jueves, Biden insistió en su inocencia y afirmó que no infringió la ley. Aunque reconoció que asume la responsabilidad de no haber revisado detenidamente las acciones de su personal en relación a estos documentos.

Hur argumentó que procesar a Biden por este caso era injustificado según la consideración de los factores agravantes y atenuantes, y detalló que las pruebas no establecen su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El fiscal especial también hizo hincapié en la memoria del presidente, revelando que tuvo dificultades para recordar fechas importantes de su vida.

El expresidente Donald Trump, quien actualmente es precandidato republicano a las elecciones de noviembre, también fue investigado por retener documentos oficiales en su mansión de Florida y enfrentó 40 cargos debido a que se negó a entregarlos durante meses.

