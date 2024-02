El actor Mark Ruffalo recibe su merecida estrella en el Paseo de la Fama (+video)

El reconocido actor Mark Ruffalo fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una emotiva ceremonia en la que se reencontró con su excompañera de elenco Jennifer Garner.

Garner, quien reemplazó a Laura Dern en el último minuto debido a su contagio de COVID-19, expresó su amor y admiración por Ruffalo, afirmando: “Trabajar con Mark es amarlo, no me importa lo que digan los demás”. Ambos actores protagonizaron juntos la película “13 Going on 30” en 2004.

Durante el evento, Ruffalo y Garner recrearon el icónico baile de la canción “Thriller” de Michael Jackson, que sus personajes llevaron a cabo en la película.

A lo largo de su carrera, Ruffalo ha demostrado su versatilidad como actor, lo que le ha valido tres nominaciones al Óscar por películas como “Spotlight” y “Foxcatcher”. Además, ha obtenido reconocimiento por su interpretación de Hulk en los filmes de “The Avengers”.

Actualmente, Ruffalo se encuentra en la mira por su actuación como Duncan Wedderburn en la próxima película del director griego Yorgos Lanthimos, “Poor Things”, la cual es una de las favoritas para los próximos premios de la Academia de Hollywood.

En su discurso de agradecimiento, Ruffalo recordó sus inicios en la industria y envió un mensaje de inspiración a los jóvenes que desean dedicarse a la actuación: “Todo lo que es difícil en la vida merece la pena de alguna manera, lo consigas o no”. También ofreció su estrella a todos los que lo han acompañado en su carrera, incluyendo a los fans.

La ceremonia contó con la presencia de personalidades como el actor Timothy Mcneil y el director David Fincher, quienes elogiaron el talento y la calidad humana de Ruffalo.