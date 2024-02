El espectacular show de Usher en el medio tiempo del Super Bowl 2024 (+video)

El cantante Usher fue el encargado de amenizar el show del medio tiempo del Super Bowl LVIII en Las Vegas, Nevada. Con más de 80 millones de discos vendidos y nueve canciones que alcanzaron el número uno en las listas, Usher interpretó varios de sus éxitos en el Allegiant Stadium.

El espectáculo comenzó con uno de sus temas más populares, “Caught Up”, mientras Usher caminaba por el emparrillado hacia el escenario. Después de sus dos primeras canciones, el cantante expresó: “Mamá, lo logramos. Esto es por ti”, agradeciendo su presencia en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

A lo largo de sus 15 minutos de actuación, Usher presentó un setlist espectacular que abarcó más de tres décadas de su carrera. Interpretó éxitos como “Love In This Club”, “Confessions” y “U Got It Bad”. Además, sorprendió al público al invitar a Alicia Keys para cantar juntos “My Boo”, una de las canciones más populares de ambos artistas.

El cierre del show estuvo a cargo de Usher, will.i.am, Lil Jon y Ludacris, quienes interpretaron la canción “Yeah!” y se entregaron por completo a los aficionados. Esta actuación marcó el regreso del cantante a los escenarios después de su residencia en Las Vegas en 2023.

Es importante destacar que la presentación de Usher en el Super Bowl LVIII fue la más larga en la historia del Halftime Show, rompiendo récords y dejando una impresionante muestra de su talento como artista de R&B.

Para más información, puedes unirte al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través de este enlace: https://chat.whatsapp.com/IVpYB7IsahnE6HBjaQCqof. También puedes seguir a Diario Primicia en Telegram como @DiarioPrimicia, a través de este enlace: https://t.me/diarioprimicia.