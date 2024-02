MaryPili Rivera y Aleska Génesis protagonizan un enfrentamiento explosivo en La Casa de los Famosos

Las participantes de La Casa de los Famosos 4, Aleska Génesis y MaryPili Rivera, protagonizaron un enfrentamiento lleno de palabras fuertes durante esta etapa del programa de telerrealidad. En medio de las votaciones para determinar quiénes serían eliminados, la venezolana Aleska Génesis confrontó directamente a la puertorriqueña MaryPili Rivera y no se guardó nada.

“Yo te respeto y admiro como mujer, pero no permitiré que me faltes al respeto”, comenzó diciendo Aleska Génesis para iniciar su descarga. Con más confianza, la modelo criolla continuó: “Recuerdo aquel día en el que me gritaste diciéndome ‘cállate la boca’; entiendo tu carácter, pero no tolero las faltas de respeto”.

Aleska Génesis siguió enumerando lo que consideraba faltas de respeto por parte de su compañera de casa: “Además, ha habido momentos en los que te has sentido incómoda con algunos de los chicos debido a que estoy hablando de mi vida”.

La venezolana dejó claro que prefería que MaryPili Rivera le dijera las cosas directamente en lugar de hablar a sus espaldas: “Prefiero que me digas cualquier cosa que no te guste de mí en mi cara”.

A pesar de intentar suavizar la situación agradeciendo a Rivera por el atuendo del día, que pertenecía a la puertorriqueña, Aleska Génesis no esperaba la respuesta de su compañera, que no fue precisamente amigable.

“Siendo frontal, te diré que detrás de tu ‘carita de mosquita muerta’, se esconde una mujer falsa e hipócrita”, le respondió MaryPili Rivera, quien se mantuvo callada mientras la venezolana hablaba.

Rivera criticó la actitud de la modelo criolla, alegando que solo hablaba de sus ex parejas desde que llegó al reality, así como de su amiga Gaby Espino. “Soy muy frontal”, dijo Rivera.

Existe una clara rivalidad entre ambas participantes, lo cual ha quedado evidenciado en ocasiones anteriores. Rivera añadió: “Si te molesta lo que te digo, lo siento. Te dije ‘cállate’ porque quería que te callaras, ya que en ese momento estaba hablando”.

Aleska interrumpió a Rivera y le dijo: “Hay que tener coherencia”. La puertorriqueña se defendió sin titubear: “Así soy yo, lo siento mucho. Esa es mi realidad. Tú eres muy falsa y lo sabes muy bien, y también lo sabe el público”.

Rivera dejó en claro que aún queda tiempo para que se enfrenten y se odien: “Lo veremos en las votaciones. No me iré. Estaré aquí por mucho tiempo para que me soportes”.

Pero eso no fue todo, Rivera remató al decirle a Aleska que el atuendo que llevaba no era suyo: “Te puedo prestar este traje cuando quieras, al igual que la ropa que llevas puesta que es mía. Así soy yo, te guste o no”.

En resumen, las participantes de La Casa de los Famosos 4, Aleska Génesis y MaryPili Rivera, protagonizaron un enfrentamiento lleno de acusaciones y reproches. La rivalidad entre ambas quedó en evidencia una vez más, dejando claro que la convivencia en el reality no será fácil.