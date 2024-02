Debora Menicucci critica duramente a Luis Miguel y a la organización del concierto en Caracas

El cantante puertorriqueño Luis Miguel ofreció un concierto el pasado lunes 12 de febrero en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Venezuela, pero su presentación dejó mucho que desear para algunos espectadores. A pesar de recorrer sus más de 40 años de carrera artística en un espectáculo de 1 hora y 45 minutos, Luis Miguel no logró ganarse la aceptación de todo el público presente.

En las redes sociales, numerosos internautas expresaron su descontento con la actitud fría y distante del cantante hacia el pueblo venezolano que lo recibió con entusiasmo. Según los espectadores, Luis Miguel fue descrito como “odioso” y “seco”, ya que en ningún momento saludó ni agradeció a sus seguidores por acompañarlo en el evento.

Incluso la Miss Amazonas 2013, Débora Menicucci, no dudó en criticar duramente a “El Sol de México” y calificarlo como una persona mal educada. Además, manifestó su indignación por el comportamiento del artista, afirmando que fue el peor concierto que ha presenciado en Venezuela. “La gente pidiendo otra y el tipo no salió. Lo que vivimos hoy no se puede explicar, concierto tan malo, Invershow la organización bueno…no les puedo decir, horrible de verdad horrible. No existe que en Venezuela uno pague tanta plata para ver a un personaje, a un cantante y no existe que de verdad que se vaya así, ni salude”, expresó la modelo.

Cabe destacar que desde tempranas horas, cuando los fanáticos comenzaron a llegar al Estadio Monumental de La Rinconada, se reportaron deficiencias en la organización del evento. La casa productora Invershow prometió una apertura de puertas a las 3 de la tarde, pero a las 4 aún había personas que no podían ingresar.

Además, se criticó la mala logística que se armó para el concierto. Aunque los organizadores aseguraron que habría carros para transportar a los asistentes a sus respectivas zonas, se denunció que los adultos mayores tenían que hacer largas caminatas para llegar a sus ubicaciones asignadas. También se informó que algunos policías cobraban hasta $10 para permitir un acceso más rápido a las personas, mientras que a otros los dejaban pasar sin hacer fila.

