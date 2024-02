El Ángel de la Guarda envía un mensaje a las personas de este signo: No esperes nada a cambio de un favor del 12 al 20 de febrero de 2024

Las predicciones del Ángel de la Guarda para el signo zodiacal de Aries indican que los nacidos bajo este signo vivirán momentos de reflexión personal en los próximos días de febrero de 2024. Durante este período, se les aconseja mirar hacia su interior y tratar de interpretar esta situación de la mejor manera posible.

El Ángel de la Guarda protector de Aries es Samael y en sus mensajes deja en claro que los favores deben hacerse sin esperar nada a cambio. Es importante que los arianos y arianas comprendan que no siempre se recibirá lo mismo que se da, pero esto no debe generar decepción o frustración. Además, es fundamental tener en cuenta que algunas personas pueden no tener la misma delicadeza al devolver los favores, y esto no debería perturbar su paz mental.

En resumen, durante los próximos días, los nacidos bajo el signo de Aries deben adoptar una actitud flexible y comprender que no siempre recibirán una retribución por los favores que realicen. El Ángel de la Guarda les brindará las señales necesarias para que comprendan y acepten esta realidad.

Fuente: Archivo Terra.