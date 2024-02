Potencia tu visión con esta crema de zanahorias #13Feb

Potencia tu visión con esta crema de zanahorias.

La crema de zanahorias es un plato ideal para fortalecer la vista, gracias a su alto contenido de vitamina A. Si ya no sabes qué prepararle a tu familia para el almuerzo, no te preocupes. Aquí te damos el paso a paso para preparar esta deliciosa crema, súper nutritiva y cargada, además, de vitaminas C, E, B3, B6, B1, B2, carotenos, retinol y ácido fólico.

Con ingredientes que comúnmente tienes en tu nevera podrás preparar esta rica receta para dos personas en tan solo 20 minutos. ¡Manos a la obra!

Crema de zanahorias

Ingredientes para 2 personas

½ kilo de zanahorias.

1 cebolla.

2 naranjas.

60 g de mantequilla.

Una cucharada de harina.

400 ml de caldo de pollo.

100 ml de nata líquida.

50 g de queso parmesano.

20 g de nueces.

Sal.

Pimienta.

Ingredientes para los crutones

Rebanada de pan, 1.

3 cucharadas de mantequilla

Preparaciones

Crutones

– Pica el pan en cubos pequeños.

– Pon a calentar la mantequilla.

– Incorpora los dados de pan a la mantequilla derretida y deja dorar al gusto.

Crema de zanahorias

– Pica en cubos la cebolla y las zanahorias sin piel.

– Sofríe la cebolla por dos minutos y luego agrega la zanahoria.

– Espolvorea el sofrito con la harina e incorpora el caldo, una pizca de sal y pimienta al gusto. Cocina por 10 minutos.

– Mezcla las nueces troceadas con el queso rallado.

– Agrega cucharadas del queso con nuez en una sartén antiadherente caliente y forma los crujientes de queso.

– Una vez suave la zanahoria, tritura toda la verdura y agrega a la crema el zumo de las naranjas y la nata.

– Sirve la crema de zanahorias caliente y decora por encima con los crujientes de queso.

¡Buen provecho!