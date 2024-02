Ana Karina Manco solicita la recuperación de su chaqueta extraviada durante el concierto de Luis Miguel (+video)

La reconocida actriz venezolana Ana Karina Manco fue una de las figuras destacadas que asistió al concierto de Luis Miguel. A través de sus redes sociales, Manco no solo elogió el talento exhibido por el “Sol de México”, sino que también hizo una solicitud especial para recuperar una chaqueta extraviada.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Manco expresó: “Se me perdió mi chaqueta, quien la tenga por favor ¡es mía! La última vez que fui a un concierto fue de Marc Anthony y también la chaqueta se me quedó en Costa Rica, hice esto y me la devolvieron, espero que aquí pase lo mismo, en mi tierra”. La actriz describió la chaqueta como verde con lentejuelas y explicó que la dejó en su silla y no pudo recuperarla después de levantarse.

Además de su pedido de ayuda, Manco agradeció las muestras de afecto y aprecio de aquellos que la reconocieron durante el concierto. En el Estadio Monumental Simón Bolívar, la actriz se reencontró con muchos compatriotas venezolanos después de 14 años de haber dejado el país.

Es importante destacar que Ana Karina Manco ha logrado mantener una conexión cercana con sus seguidores a través de las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional.