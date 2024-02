¡Finalmente encontraron la chaqueta de Ana Karina Manco! Mira el video aquí.

La reconocida actriz venezolana Ana Karina Manco vivió un momento de angustia durante el concierto de Luis Miguel en el estadio Monumental de Caracas el pasado 12 de febrero. En medio del evento, Manco perdió su chaqueta y recurrió a sus seguidores en redes sociales en busca de ayuda para recuperarla.

En un video compartido en sus redes, la actriz solicitó la colaboración de sus seguidores: “Se me perdió mi chaqueta, quien la tenga por favor, ¡es mía! La última vez que fui a un concierto fue de Marc Anthony y también la chaqueta se me quedó en Costa Rica, hice esto y me la devolvieron, espero que aquí pase lo mismo, en mi tierra”, expresó Manco.

Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz gracias a la intervención de la periodista Rebeca Moreno, quien estaba presente en el concierto y se percató de la chaqueta abandonada. Junto a unas señoras que se encontraban a su lado, Moreno logró recuperar la prenda y devolvérsela a la actriz.

Emocionada, Ana Karina Manco compartió la buena noticia en su cuenta de Instagram: “¡Apareció mi chaqueta! Nunca de mi boca salió el término robo, dije en mi post que la perdí en el concierto de Luis Miguel al ir a comprar agua que la dejé en mi asiento y al tratar de volver ya no pude con toda la gente que se me acercaba para hablarme, fotos, más la gente que corrió a verlo a él y se aglomeró, que eran todos prácticamente abajo, quedé atascada y las señoras que estaban a mi lado (en los asientos) le dijeron que era mía, que me la guardara, a ellas, gracias”.

La actriz también aprovechó para agradecer a Rebeca Moreno por su gesto y por compartir una agradable tarde en su café. La solidaridad y colaboración de estas personas permitieron que Manco recuperara su chaqueta y cerrara este capítulo con una sonrisa.