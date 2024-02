La falta de líderes en la política chilena

Ha pasado más de una semana de la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, y la derecha no tiene líderes claros, ha mutado a una cantidad de personeros que quieren ocupar el legado del “piñerismo” quedando acéfalo ese lugar que tanto trabajo le costó al primer mandatario de derecha después de la dictadura de Pinochet.

José Antonio Kast ya no es el líder de la derecha conservadora, ya que muchos ex correligionarios lo han tratado de globalista y comunista, incluso, un futuro partido Libertario podrían ser sus líderes los hermanos Axel y Johannes Kaiser.

También lo que queda de la UDI, el otrora partido más fuerte de Chile Vamos tiene a la candidata que Evelyn Matthei, si bien ella lidera las encuestas, no tiene el liderazgo que encarnó Piñera en la derecha, Joaquín Lavín tenía mucho más liderazgo que la alcaldesa de Providencia, pero a Lavín ya su liderazgo está en el suelo por motivos de su última administración en la comuna de Las Condes y por su mediática nuera Cathy Barriga, quien desfalcó por más de 30 mil millones de peso en su administración edilicia en la comuna de Maipú.

Renovación Nacional, el partido de Sebastián Piñera, hay una guerra fratricida para ese liderazgo, alzan la voz Francisco Chahuán, Manuel José Ossandón, Mario Desbordes y volviendo al país Andrés Allamand, todos ellos quieren ser presidente de la república, pero hay que decirlo, ninguno de ellos con grandes liderazgos, en el caso de Chahuán ser referente potente de la región de Valparaíso no lo hace un líder al igual que el “Cote” Ossandón, su feudo de Puente Alto, no es Chile.

Los partidos como Demócratas y Amarillos son descolgados de la otrora Concertación, lideres como Ximena Rincón o Cristian Warnken les falta mucho para inclinar la balanza, también hay que decirlo, llevan menos de un año como partidos políticos y todavía no tienen una seducción a los votantes, a pesar de que tienen líderes históricos de la exConcertación. El PDG, es un partido que tiene fecha de caducidad ya que su líder Franco Parisi está en EE.UU. y ya no marca en las encuestas.

El Socialismo Democrático, tiene una líder indiscutida, que es Michelle Bachelet, si bien ella no está en campaña por el momento, es la líder natural ya que su antiguo prócer Ricardo Lagos se retiró de la vida pública. Pero ¿podrá Bachelet aguantar un tercer periodo presidencial?, a pesar de que la ex Alta comisionada de la ONU para los DD.HH. se siente más cómoda con Apruebo Dignidad que su propia coalición, no es descabellada la idea por parte del Frente Amplio ya que carecen de líderes.

El histórico Partido Comunista tiene a su rostro y la cuidan mejor que hueso santo, es la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, su conglomerado añejo y desgastado que todavía se quedó pegado con la lucha de clases y la Guerra Fría, ven en Vallejo un “restyling” del neocomunismo del siglo XXI, pero tampoco es una líder, sin ser un machista, es una mujer linda y con carisma, nada más, no tiene liderazgo ya que el único líder es Lautaro Carmona.

Es por esto que, en mi breve análisis, no hay líderes en nuestra política chilena, solo disques lidercillos de pueblo, en épocas de antaño, existían líderes como Arturo y Jorge Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva y más recientes Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, ahora solo quedan liderazgos de encuestas que cambian semana a semana, una lástima, ya que los grandes problemas la ciudadanía necesita un gran líder para los nuevos desafíos.

La falta de líderes en la política chilena