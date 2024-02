Nicki Nicole confirma su ruptura con Peso Pluma después de descubrir su infidelidad.

La reconocida cantante argentina Nicki Nicole ha roto el silencio y confirmado su separación de Peso Pluma. La noticia llega después de que el cantante fuera visto en un casino de Las Vegas con una misteriosa mujer, mientras su entonces novia no lo acompañaba al Super Bowl por motivos laborales.

Tras la viralización del video que capturaba el momento, Nicki Nicole eliminó las fotografías que tenía junto a Hassan Emilio Kabande, el nombre real de Peso Pluma, de su cuenta de Instagram, lo que sus seguidores interpretaron como una confirmación de la ruptura. Sin embargo, la artista decidió hablar abiertamente sobre la infidelidad de su pareja a través de sus redes sociales.

En un mensaje contundente, Nicki expresó: “El respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar.”

Mientras tanto, Peso Pluma ha mantenido silencio sobre el tema y aún conserva las fotos que compartió junto a Nicki en su perfil de Instagram. La publicación de la cantante argentina generó una gran repercusión en las redes sociales, convirtiendo su ruptura en tendencia y desatando una ola de críticas hacia el cantante mexicano.

Los hechos que condujeron a esta separación comenzaron el pasado 11 de febrero, cuando Peso Pluma asistió al Super Bowl XVIII en Arizona y luego se dirigió a una fiesta privada en Las Vegas junto a su amigo, el DJ Alec Monopoly. Un video viral en redes sociales mostró al cantante ingresando a un casino con una misteriosa mujer, lo que marcó el fin de la relación de poco más de tres meses entre Peso Pluma y Nicki Nicole.

